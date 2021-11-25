Метро на Виноградарь превращается в долгострой

В Едином реестре судебных решений можно найти ряд материалов и дел, по которым киевский метрополитен и столичная прокуратура пытаются вернуть деньги от "Киевметростроя". Сам "Киевметрострой" в одном из судебных дел заявляет об аресте своих счетов и, соответственно, невозможности соблюсти условия договора на строительство, сообщает Зеркало недели.

Источник: facebook/Сергей Гринкевич

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к Акционерному обществу "Киевметрострой" о взыскании денежных средств в размере 2,543 млрд грн из-за невыполнения договора на строительство метро на жилмассив Виноградарь. Это следует из текста ряда судебных постановлений, обнародованных в Едином реестре судебных решений.

Отмечается, что "Киевметрострой" должен вернуть неиспользованную сумму, оставшуюся от полученной предварительной оплаты, в размере 2,543863 млрд. грн.

В то же время, подавая иск, КП "Киевский метрополитен" не смогло оплатить судебный сбор в размере 794,5 тыс. грн из-за того, что счета предприятия находятся под арестом.

Известно, что суд отклонил просьбу "Киевского метрополитена" об уплате судебного сбора после завершения дела и взыскания денег с "Киевметростроя", на которую, очевидно, рассчитывает метрополитен. Суд дал время "Киевскому метрополитену" на поиск денег и уплату судебного сбора.

Напомним, в начале 2020 года генподрядчик проекта по продлению Сырецко-Печерской ветви киевского метрополитена - ПАО "Киевметрострой" сообщил, что сроки строительства станций метро на жилом массиве Виноградарь переносятся на год.

Впоследствии стало известно, что "Киевметрострой" через суд опять пытается изменить сроки сдачи метро на Виноградарь. Этот иск был частично удовлетворен в суде. Новые условия договора предполагали сдачу объекта до конца декабря 2022 года.

Интересной деталью этого иска было то, почему "Киевметрострой" потребовал продлить сроки строительства. Предприятие сообщало о наложении арестов в рамках уголовных производств на свои банковские и казначейские счета, в связи с чем "Киевметрострой" был лишен возможности распоряжаться денежными средствами, уплаченными "Киевским метрополитеном" в качестве аванса.

В марте 2021 года в соцсетях стали появляться сообщения, что на строительстве обещанного мэром Киева Виталием Кличко метро на Виноградаре нет ни техники, ни строителей.

На днях Киевская городская прокуратура обратилась с иском к "Киевметрострою" в интересах "Киевского метрополитена", поскольку выяснилось, что вместо того, чтобы вкладывать в строительство, компания-метрострой положила на депозит 1,5 млрд. бюджетных средств и получает с них проценты. Подготовительное заседание по этому делу должно было состояться вчера, 24 ноября. Из Реестра судебных решений известно также о еще одном иске, в рамках которого "Киевский метрополитен" будет пытаться взыскать с "Киевметростроя" 1,6 млн грн. Подготовительное заседание по делу назначено на 13 декабря 2021 года.