Украина обсудит поставки оружия с новым правительством Германии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет обсуждать с новыми властями Германии вопросы поставки оружия в нашу страну. По его мнению, этому пока ничто не препятствует. Об этом, со ссылкой на брифинг главы МИД, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По словам министра, на каждой встрече с представителями Бундестага украинская сторона говорила о том, что в коалиционном соглашении должна сохраниться поддержка европейской интеграции Украины.

"И мы рады видеть, что этот тезис нашел отражение. Поэтому каких-то супер корректировок политики не будет. Германия страна последовательная, будем двигаться вперед. Что касается вопроса оружия, то наша позиция остается неизменной – мы не видим препятствий для поставки оружия и укрепления обороноспособности Украины из любого государства", – отметил Кулеба.

Он отметил, что пока нет никаких правовых, политических или моральных ограничений для таких решений, и добавил, что Украина будет обсуждать соответствующие вопросы с новым немецким правительством.