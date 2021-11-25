В Эстонии приняли закон о запрете оборудования 5G от Huawei

Парламент Эстонии в финальном третьем чтении поддержал законопроект "об электронных коммуникациях", среди положений которого – запрет использования в стране оборудования 5G от китайской компании Huawei.﻿ Об этом, ссылаясь на СМИ Польши, сообщает Европейская правда.

За проект проголосовали 73 депутата из 101, двое – против, один – воздержался.

В проекте прописаны рыночные правила для технологии 5G в стране. Он переносит в национальное законодательство положения евродирективы о коммуникациях и прописывает требования к оборудованию, программному обеспечению в сетях коммуникаций и соблюдению прав потребителей.

Ранее, осенью 2020 года, оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G запретила Швеция.