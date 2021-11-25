МВФ назвал условие для введения накопительной пенсии в Украине
Украина для введения обязательной накопительной пенсии должна обеспечить сохранение первого уровня солидарной системы. Кроме того, второй уровень вряд ли приведет к росту пенсий, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Как отмечается в документе, официальные органы рассматривают возможность введения второго накопительного уровня пенсионной системы.
"В то время как средние пенсии в Украине низкие, накопительный второй уровень вряд ли улучшит их адекватность, особенно если вклады будут инвестироваться в государственные облигации", - говорится в обзоре.
При этом в МВФ считают, что Украина должна выполнить необходимые условия для введения накопительной пенсии.
"Что наиболее важно, накопительный второй уровень следует вводить только при наличии соответствующих предварительных условий; он может финансироваться за счет новых ресурсов, но в любом случае не должен привести к сокращению ресурсов, выделяемых на первый уровень (солидарной системы, - ред.)", - говорится в документе.
Кроме того, в обновленном Меморандуме с МВФ украинские власти фактически согласны с этой позицией фонда.
"Мы продолжим наше сотрудничество с партнерами по программам развития для внедрения тщательно отрегулированных обязательных накопительных пенсионных схем после того, как будут созданы необходимые предпосылки. Мы также определим соответствующие источники финансирования для второго уровня и обеспечим, чтобы ресурсы, перераспределенные с первого на второй уровень, были замещены другими источниками поступлений", - говорится в Меморандуме.