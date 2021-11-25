В Минздраве объяснили, почему в "желтой" зоне ужесточили карантин

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, почему в "желтой" зоне карантина решили изменить правила для невакцинированных граждан, сообщает Слово и дело.

По словам главы Минздрава, ужесточение правил для невакцинированных было необходимо для того, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему.

Как отметил Ляшко – в стационары в большинстве случаев попадают пациенты, которые не прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Министр напомнил, что теперь посещать общественные учреждения в "желтой" зоне эпидемической опасности можно будет только людям, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса (или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении).

Эта же норма распространяется и на сотрудников кафе, ресторанов, спортзалов и кинотеатров.