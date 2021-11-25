Президента Чехии Земана выписали из госпиталя

77-летнего президента Чехии Милоша Земана выписали из больницы, куда его госпитализировали более месяца назад. В четверг, 25 ноября, он покинул Центральный военный госпиталь в Праге, сообщает Новое время.

Земану рекомендовали остаться в заведении, но сказали, что уважают его решение, учитывая «значительное улучшение состояния здоровья». Пресс-секретарь чешского президента заявила, что его семье неоднократно рассказывали о возможных рисках осложнений.

«Центральный военный госпиталь полностью уважает его [Земана] решение о приоритетности выполнения своих институциональных обязанностей за пределами медицинских учреждений и решение прекратить госпитализацию в ЦВГ» , — добавила спикер чешского президента.

Ответственность за уход за состоянием здоровья Земана взяла на себя группа Senior Home. В случае необходимости ему окажут помощь на дому, обеспечат необходимыми документами и планом реабилитации.

Today.

The President of the Czech Republic Miloš Zeman left hospital ÚVN Praha after 46 days. Doctors recommended continuing treatment at this specialist facility.

His transport took place on a lounger hidden behaind garbage. pic.twitter.com/0LRQ6shKrF — PůlkaKoně ✌️ (@PulkaKone) November 25, 2021

10 октября президента Чехии Милоша Земана доставили в больницу вскоре после беседы с премьер-министром страны Андреем Бабишем, партия которого накануне проиграла парламентские выборы. 77-летний Земан попал в отделение интенсивной терапии.

18 октября глава верхней палаты парламента Чехии Милош Вистрчил заявил, что Земан по состоянию здоровья не способен исполнять обязанности президента. На следующий день комитет Сената по конституции и парламентским процедурам согласился с необходимостью лишить полномочий президента Земана.