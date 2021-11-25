Президента Чехии Земана выписали из госпиталя
77-летнего президента Чехии Милоша Земана выписали из больницы, куда его госпитализировали более месяца назад. В четверг, 25 ноября, он покинул Центральный военный госпиталь в Праге, сообщает Новое время.
Земану рекомендовали остаться в заведении, но сказали, что уважают его решение, учитывая «значительное улучшение состояния здоровья». Пресс-секретарь чешского президента заявила, что его семье неоднократно рассказывали о возможных рисках осложнений.
«Центральный военный госпиталь полностью уважает его [Земана] решение о приоритетности выполнения своих институциональных обязанностей за пределами медицинских учреждений и решение прекратить госпитализацию в ЦВГ», — добавила спикер чешского президента.
Ответственность за уход за состоянием здоровья Земана взяла на себя группа Senior Home. В случае необходимости ему окажут помощь на дому, обеспечат необходимыми документами и планом реабилитации.
10 октября президента Чехии Милоша Земана доставили в больницу вскоре после беседы с премьер-министром страны Андреем Бабишем, партия которого накануне проиграла парламентские выборы. 77-летний Земан попал в отделение интенсивной терапии.
18 октября глава верхней палаты парламента Чехии Милош Вистрчил заявил, что Земан по состоянию здоровья не способен исполнять обязанности президента. На следующий день комитет Сената по конституции и парламентским процедурам согласился с необходимостью лишить полномочий президента Земана.