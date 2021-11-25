В Северной Корее запретили черные плащи, как кожаные, так и из искусственных материалов. Этот вид верхней одежды приравняли к "символу власти" Ким Чен Ына. Поэтому полиция снимает плащи с людей, которые решились их надевать, прямо на улицах, сообщает УНИАН.

Власти Северной Кореи считают, что люди не могут носить черные плащи, так как это является "неуважительным подражанием модному выбору" Ким Чен Ына. Кожаные тренчи стали популярными в 2019 году после того, как лидер страны начал их носить.

Сначала плащи импортировали в Северную Корею из Китая, их покупали только богатые люди, ведь стоимость тренчей очень высока. Однако вскоре в самой стране начали производить такую верхнюю одежду из искусственного материала, что существенно отразилось на ее цене. В итоге плащи начали носить многие жители Северной Кореи.

В ответ на это власти страны приказали полиции изымать плащи у людей. Правоохранители снимают одежду с граждан прямо на улицах. Помимо этого, верхнюю одежду конфисковывают у продавцов.

Ситуация усугубилась после того, как кожаный черный плащ надел не только Ким Чен Ын. В январе этого года на военном параде все высокопоставленные чиновники страны появились в аналогичной верхней одежде. После этого мода на тренчи возросла еще сильнее.

В черном кожаном плаще появилась также и сестра Ким Чен Ына, которая может стать следующим правителем Северной Кореи. Из-за этого тренч приравняли к "символу власти" в стране. Из-за этого полиция устроила репрессии - теперь гонения на людей в черных кожаных плащах усилились.

Граждане Северной Кореи возмущены запретом на тренчи. Они утверждают, что купили плащи на свои деньги, поэтому никто не имеет права отбирать у них одежду. Однако полиция считает, что люди не могут носить тренчи, так как это якобы "бросает вызов авторитету высшего достоинства".

Кожаные плащи в Северной Корее стоят для местных жителей очень дорого. Тренч из натуральной кожи можно купить за 34 доллара (около 900 гривен), а из искусственной - 16 долларов (чуть больше 400 гривен). И это в то время, когда средняя зарплата жителя страны в 2021 году эквивалента стоимости одного плаща из натуральной кожи.