Пенсионный калькулятор. Как узнать размер выплат: инструкция

Пенсионный фонд Украины разработал электронный сервис, который позволяет рассчитать размер будущей пенсии. Страховой стаж и заработная плата исчисляются на основе данных, содержащихся в реестрах, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

С помощью калькулятора есть возможность самостоятельно внести информацию о страховом стаже, полученном до 1 января 2004 года (периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые учитываются при назначении пенсии).

Сервис по результатам исчисления стажа (в т. ч. с учетом дополнительно внесенной информации) определяет право на назначение пенсии и дату, в которую возникнет такое право.

Размер пенсии определяется в текущих ценах исходя из предположения, что размер заработной платы будет таким, как на время расчета "Пенсионным калькулятором".

По результатам исчисления выдается расчет пенсии и составляющих такого расчета (помесячный расчет коэффициентов заработной платы, страховой стаж, размер пенсии по формуле, доплата за сверхнормативный стаж и др).

Результаты расчета размера пенсии сохраняются в личном кабинете и доступны для просмотра в любое время.

Воспользоваться "Пенсионным калькулятором" можно войдя в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи.

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2021 года составил 3 915,75 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 136,97 гривен или на 3,6%. При этом количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 22 998 человек до 10 945 145.