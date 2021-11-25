В РФ заявили о наступлении ВСУ на Донбассе: в МИД все опровергли

В МИД РФ заявили, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в Донбассе. Этот факт подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом, ссылаясь на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, пишет Юрий Когалов, Российская газета.

"Отчеты СММ свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка", – сообщила Захарова.

Согласно этим документам, ВСУ продвинули фортификационные укрепления не менее чем на один километр в этом районе. Кроме того, поступает информация о применении запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Как обратила внимание дипломат, это происходит на фоне громких заявлений из Киева. Украинские власти, по ее словам, "выступают за силовое решение" кризиса.

"Нагнетается обстановка в зоне конфликта", – отметила Захарова.

МИД Украины в ответ опровергло эти заявления РФ, пишет информагентство "Интерфакс-Украина"﻿.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что информация о наличии в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности.

"Российская Федерация взялась с новым рвением дискредитировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Заявления о якобы наличии в ее отчетах утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности", – сказал спикер.

По его мнению, такие инсинуации имеют одну цель – предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации c безопасностью на Донбассе и вдоль украинской границы.

"О чем говорят отчеты СММ ОБСЕ – так это о системных ограничениях свободы передвижения на временно оккупированных территориях, блокировании средств связи и наблюдения, угрозах личной безопасности международных наблюдателей со стороны вооруженных формирований РФ. Ситуация приобрела такие беспрецедентные масштабы, что заставила главу СММ ОБСЕ в начале ноября официально обратиться с призывом разблокировать работу миссии в неподконтрольных украинскому правительству районах. Россия этот призыв, как и другие подобные призывы международного сообщества, проигнорировала", – рассказал Николенко.

Он подчеркнул, что повышение интенсивности российской дезинформации, угрозы российских чиновников в адрес Украины указывают на то, что в Москве продолжают руководствоваться логикой конфликта.