Покушение на Шефира: "ЕС" заявила об обыске у их депутата

Партия "Европейская Солидарность" заявляет о фабриковании дела о покушении на Сергея Шефира против депутата Ивано-Франковского областного совета, председателя Надвирнянского отделения партии Сергея Волошина.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

"24 ноября утром в доме Сергея Волошина состоялся обыск, а документы, которыми прикрывалась полиция, прямо указывают, что депутата пытаются обвинить немного-немало, а в покушении на Шефира" , - говорится в сообщении.

Как рассказал сам Волошин СМИ, причиной обыска стало то, что в машину Шефира стреляли из оружия калибра 7.62, а у Волошина есть зарегистрированное охотничье ружье такого же калибра. Однако, по словам депутата "ЕС", в то время он не находился в Киевской области.

В "Европейской солидарности" такие действия называют провокацией и давлением на оппозицию.