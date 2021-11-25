YouTube обновил условия пользования: кого будут блокировать
С 5 января следующего года видеохостинг YouTube, который принадлежит корпорации Google, обновляет условия пользования, сообщает UBR.
Об этом свидетельствует информация, обнародованная сервисом.
Что касается блокировки и прекращение действия аккаунта, то YouTube оставляет за собой право заблокировать или приостановить действие учетной записи Google, доступа к всему сервису или к отдельному разделу.
Указанные меры применяются в таких случаях:
- если пользователь существенно или неоднократно нарушал соглашение;
- зафиксированы действия, которые могут стать причиной привлечения любого пользователя, другого третьего лица YouTube или партнеров к ответственности или навредить им;
- за нарушение законодательства или по решению суда.
Перед блокированием пользователь получит сообщение с объяснением причин блокировки или приостановки действия аккаунта.
Напомним, 29 сентября YouTube обновил свою политику в отношении дезинформации в медицинской сфере. Теперь пользователям запрещается выкладывать видео, опровергающие эффективность вакцин (от всех заболеваний), утвержденные ВОЗ и другими органами здравоохранения.