YouTube обновил условия пользования: кого будут блокировать

С 5 января следующего года видеохостинг YouTube, который принадлежит корпорации Google, обновляет условия пользования, сообщает UBR.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная сервисом.

Что касается блокировки и прекращение действия аккаунта, то YouTube оставляет за собой право заблокировать или приостановить действие учетной записи Google, доступа к всему сервису или к отдельному разделу.

Указанные меры применяются в таких случаях:

если пользователь существенно или неоднократно нарушал соглашение;

зафиксированы действия, которые могут стать причиной привлечения любого пользователя, другого третьего лица YouTube или партнеров к ответственности или навредить им;

за нарушение законодательства или по решению суда.

Перед блокированием пользователь получит сообщение с объяснением причин блокировки или приостановки действия аккаунта.

Напомним, 29 сентября YouTube обновил свою политику в отношении дезинформации в медицинской сфере. Теперь пользователям запрещается выкладывать видео, опровергающие эффективность вакцин (от всех заболеваний), утвержденные ВОЗ и другими органами здравоохранения.