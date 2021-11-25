Лукашенко требует от ЕС оплатить возвращение мигрантов в Ирак

Александр Лукашенко утверждает, что Европейский Союз должен оплатить возвращение мигрантов в Ирак. По его словам, дежурный самолет не вылетел за ними, поскольку за этот рейс не было внесено средств, сообщает Деловая столица.

По его словам, белорусская сторона собирает мигрантов в аэропорту Минска, но сегодня самолет за ними не прилетел, поскольку вопрос связан с оплатой расходов.

"Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы: выделили деньги, и миллионы, и тысячи. Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие… Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит" , — добавил Лукашенко.

Напомним, в Польше за последние сутки зафиксировали 375 попыток незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. Во время одного из них группа из более чем 200 мигрантов пыталась штурмовать рубеж.