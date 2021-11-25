Гороскоп на 26 ноября: что ждет завтра все знаки Зодиака
Астрологи составили гороскоп на 26 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака, сообщает УНИАН.
Овен
Завтра Овен будет всячески привлекать к себе внимание окружающих.
Телец
Ваша излишняя инициативность может раздражать ваших близких.
Близнецы
У вас может появиться навязчивая идея, от которой сложно будет избавиться.
Рак
Завтра вы можете сделать что-то запретное, но очень приятное для вас.
Лев
Если хотите покомандовать другими, то делайте это более мудро и ненавязчиво.
Дева
Вам придется победить свою лень и максимально включиться в работу.
Весы
Вы будете поглощать информацию как губка.
Скорпион
У вас могут возникнуть трудности с дисциплиной.
Стрелец
Завтра ваши планы будут меняться каждый час.
Козерог
А вот Козерогам придется воевать за место под солнцем.
Водолей
Вас может заинтересовать какое-то необычное дело, в которое вы уйдете с головой.
Рыбы
Не отвлекайтесь на ерунду, когда есть работа важнее.