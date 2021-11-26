Гороскоп на 26 ноября для всех знаков Зодиака

Астрологи составили гороскоп на 26 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака, сообщает УНИАН.

Овен

Овен будет всячески привлекать к себе внимание окружающих.

Телец

Ваша излишняя инициативность может раздражать ваших близких.

Близнецы

У вас может появиться навязчивая идея, от которой сложно будет избавиться.

Рак

Вы можете сделать что-то запретное, но очень приятное для вас.

Лев

Если хотите покомандовать другими, то делайте это более мудро и ненавязчиво.

Дева

Вам придется победить свою лень и максимально включиться в работу.

Весы

Вы будете поглощать информацию как губка.

Скорпион

У вас могут возникнуть трудности с дисциплиной.

Стрелец

Ваши планы будут меняться каждый час.

Козерог

А вот Козерогам придется воевать за место под солнцем.

Водолей

Вас может заинтересовать какое-то необычное дело, в которое вы уйдете с головой.

Рыбы

Не отвлекайтесь на ерунду, когда есть работа важнее.