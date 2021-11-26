Гороскоп на 26 ноября для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 26 ноября для всех знаков Зодиака

Астрологи составили гороскоп на 26 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака, сообщает УНИАН.

Овен

Овен будет всячески привлекать к себе внимание окружающих.

Телец

Ваша излишняя инициативность может раздражать ваших близких.

Близнецы

У вас может появиться навязчивая идея, от которой сложно будет избавиться.

Рак

Вы можете сделать что-то запретное, но очень приятное для вас.

Лев

Если хотите покомандовать другими, то делайте это более мудро и ненавязчиво.

Дева

Вам придется победить свою лень и максимально включиться в работу.

Весы

Вы будете поглощать информацию как губка.

Скорпион

У вас могут возникнуть трудности с дисциплиной.

Стрелец

Ваши планы будут меняться каждый час.

Козерог

А вот Козерогам придется воевать за место под солнцем.

Водолей

Вас может заинтересовать какое-то необычное дело, в которое вы уйдете с головой.

Рыбы

Не отвлекайтесь на ерунду, когда есть работа важнее.

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