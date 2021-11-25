До +9°С ночью на юге и дожди на западе: погода 26 ноября

К концу недели температура воздуха в Украине продолжит понемногу повышаться. В нескольких областях она, по прогнозу﻿, сможет достичь 11°С днем и 9°С ночью. Также кое-где прольются незначительные дожди.

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В пятницу, 26 ноября, в Полтавской, а также во всех северных и восточных областях ожидается температура 3-5°С днем и от -7°С на востоке до -1°С на севере ночью. В остальных же центральных, а также в Запорожской и в большинстве западных областей будет немного теплее – около 4-8°С днем и от -4°С до 4°С ночью. В остальных южных, а также в Закарпатской областях и в Крыму будет теплее всего – там обещают 7-11°С днем и от -2°С на полуострове до 9°С на юге ночью.

Из осадков 26 ноября ожидаются дожди в нескольких областях на западе, а именно в Закарпатской, Львовской и Волынской. Также в большинстве регионов страны ожидается довольно сильный ветер. Во всех западных и северных областях, а также в Крыму ветер будет около 11-22 км/час в среднем, на западе и полуострове местами возможны шквалы до 29 км/час. В центре и на юге дуть будет еще сильнее – 14-25 км/час в среднем, в Одесской области местами до 32 км/час. И наименее ветрено будет на востоке страны – около 7-18 км/час в среднем.

В столице Украины, Киеве﻿, 26 ноября ожидается температура воздуха от 1°С до 7°С в течении дня, сильный ветер 18-25 км/час и пасмурная погода с прояснениями.