Дефицит госбюджета в октябре составил 14,6 млрд

Дефицит государственного бюджета в октябре 2021 года составил 14,635 млрд грн, тогда как госбюджет в январе-октябре сведен с дефицитом 54,43 млрд грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ). Согласно им, общий фонд в октябре сведен с дефицитом почти 14,26 млрд грн, тогда как дефицит общего фонда за десять месяцев составил 54,86 млрд грн.

Как указало Госказначейство, заимствования в минувшем месяце составили почти 43 млрд грн, в том числе внешние - почти 20,8 млрд грн. В целом за 10 месяцев заимствования составили почти 413,7 млрд грн, в том числе внешние - почти 129 млрд грн.

Погашения в октябре составили 34 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам - 5,4 млрд грн. В целом за 10 месяцев погашения превысили 391,7 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам - 93,7 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

Приватизация в январе-октябре принесла 2,086 млрд грн при годовом плане в 12 млрд грн, указано в материалах казначейства.

Доходы госбюджета в январе-октябре составили 1,019 трлн грн, в том числе по общему фонду – 862 млрд грн. Расходы госбюджета за 10 месяцев составили 1,07 трлн грн, в том числе по общему фонду - 921,8 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,146 трлн грн, в том числе 1,021 трлн грн по общему фонду, расходы - 1,458 трлн грн и 1,245 трлн грн соответственно.