Украина возобновляет авиатранзит над Черным морем

Украина возобновляет авиатранзит над Черным морем

Украина начала системную работу над возобновлением авиатранзита над Черным морем, сообщает Деловая столица.

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил на форуме "Большое строительство: авиация и туризм".

"Мы возвращаем транзит над Черным морем. Благодаря гибкой тарифной политике и постоянной коммуникации с бизнесом интенсивность полетов в Южной части воздушного пространства Украины выросла втрое", — отметил министр.

Он также напомнил, что подписание Соглашения о совместном авиапространстве с ЕС открывает для Украины многомиллионный рынок потенциальных туристов. Ежедневно количество и регулярность рейсов между Украиной и ЕС растет, как и интенсивность полетов над Югом страны благодаря возвращению транзита над Черным морем.

"В целом же положительная динамика возобновления воздушного движения в зоне ответственности Украины превышает среднеевропейский показатель. Уже почти месяц, как мы полноправная часть Совместной системы маршрутных сборов Евроконтроля. Это завершающий этап внедрения европейских практик в области аэронавигации, а именно европейской системы взаимодействия в аэронавигационной сфере", — рассказал Кубраков.

Следующей задачей является запуск "Украинских национальных авиалиний" — государственной компании, создание которой идет по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Первый рейс планируют запустить уже в 2022 году.

"Сегодня Министерство инфраструктуры и компания Airbus подписали меморандум, предусматривающий возможность лизинга или покупки современного флота для "Украинских национальных авиалиний". Мы уже имеем понимание необходимости новой компании, флот в 22 самолета обеспечит ее присутствие как на внутренних, так и дальнемагистральных маршрутах", — отметил Кубраков.

Он также сообщил о создании Спецфонда для развития авиа и железнодорожной инфраструктуры, в который планируют привлечь около 16 млрд гривен.

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