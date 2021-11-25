Взрыв на шахте в России: число жертв возросло

Число погибших в результате взрыва на российской шахте "Листвяжная" возросло до 14. Стало известно о том, что пропала группа горноспасателей, впоследствии были обнаружены три тела, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

"Найдены тела троих человек из пропавшего горноспасательного звена. Судьба остальных остается неизвестной" , - сообщили в администрации шахты.

Таким образом, общее число погибших достигло 14 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на шахте "Листяжная" в городе Белово в Кемеровской области произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек. Кроме того, 45 шахтеров пострадали. Местонахождение еще 49 горняков было установлено, но связи с ними не было.

Шансы на их спасение минимальны, поскольку кислород у них мог закончиться еще днем.