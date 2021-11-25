У Венедиктовой объяснили, почему провели обыск у депутата "ЕС"

Следователи проводят обыски у всех, кто отстреливал из охотничьего оружия патроны, аналогичные к использованным при покушении на первого помощника президента Сергея Шефира и его водителя, уже проведено порядка 100 обысков, сообщает Украинская правда.

"В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство первого помощника президента и его водителя проведено порядка 100 обысков у всех установленных лиц, которые осуществляли отстрел охотничьего оружия патронами, аналогичными к использованным при совершении этого преступления.

Также обыски прошли в магазинах по продаже оружия и боеприпасов и у лиц, занимающихся их сбытом", - говорится в комментарии пресс-службы Офиса генпрокурора.

В Офисе генпрокурора уточнили, что в настоящее время в уголовном производстве о подозрении никому не сообщено.