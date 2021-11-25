NYT: У Байдена пытаются отговорить Путина от вторжения в Украину

Администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить Владимира Путина от вторжения в Украину. Также рассматривается введение санкций против близких к нему людей, сообщает Обозреватель.

New York Times не исключает, что президенты двух стран могут провести новую встречу.

По словам эксперта Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор, которая специализируется на России, представители администрации Байдена в Европе пытаются согласовать возможные экономические меры против Москвы.

Она полагает, что речь может идти о санкциях против российских банков и производителей энергии, а также против окружения Путина.

Среди мер – запрет на использование карт Visa и Mastercard и ограничение посещения стран ЕС для фигурантов ограничительных мер.