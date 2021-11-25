Рыбаки Франции заблокируют порты и тоннель под Ла-Маншем

Французские рыбаки собираются блокировать северные порты и туннель под Ла-Маншем в знак протеста. Акция будет проводиться в связи с тем, что Великобритания не предоставляет лицензии на рыболовство некоторым французским суднам после Brexit, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Президент Национального комитета Франции по рыболовству и аквакультуре Жерар Ромити объявил, что рыбаки будут использовать фургоны для блокирования трех французских портов и грузовиков, следующих через туннель в пятницу.

"Наша завтрашняя мобилизация - это демонстрация наших возможностей мобилизоваться перед лицом провокационного, высокомерного и пренебрежительного отношения британского правительства" , - заявил он.

Завтра рыбаки на несколько часов заблокируют порты Кале, Сен-Мало и Уйстрем, а также автостраду, ведущую к туннелю, предназначенному для перевозки товаров.

Министерство рыболовства Франции заявило, что французские суда получили "более 960 лицензий" на ловлю рыбы в водах Великобритании и вокруг Нормандских островов, но более 150 еще не выданы.