Президента Чехии вернули в больницу

Президент Чехии Милош земан был госпитализирован из-за коронавируса спустя несколько часов после того, как был выписан из больницы, сообщает Деловая столица.

После выписки Земан был доставлен в резиденцию в замке Ланы. Однако в тот же день главе государства пришлось вернуться в госпиталь, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным.

По словам пресс-секретаря чешского президента, у Земана нет никаких симптомов коронавируса. Неделю назад он получил бустерную дозу вакцины. Другие подробности спикер президента отказался привести, пообещав в ближайшее время опубликовать пресс-релиз о состоянии главы государства.