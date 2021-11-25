Европарламент призвал ЕС ввести санкции против "Группы Вагнера"

Европарламент принял в четверг резолюцию, призывающую ЕС ввести санкции против российской частной военной структуры, известной как "Группа Вагнера", включая запрет на поездки и замораживание активов ее оперативников, сообщает Интерфакс-Украина.

Депутаты Европарламента " решительным образом осуждают ужасные преступления, совершенные российской военизированной организацией "Группа Вагнера" и связанными с ней частными военными структурами в разных зонах конфликтов ", говорится в резолюции, принятой 585 голосами против 40.

Депутаты представительной ассамблеи ЕС заявляют, что российское государство несет ответственность за финансирование и обучение этих военизированных групп, управление и оперативное командование ими. Они отмечают, что деятельность группы Вагнера олицетворяет " распространение российского влияния в конфликтных зонах ".

Члены ЕП настаивают на том, что "Группу Вагнера" и других военизированных подрядчиков, управляемых Россией, следует рассматривать как " доверенных организаций российского государства ", действующих в ее пользу.

В резолюции отмечается, что группа Вагнера присутствует во многих конфликтах по всему миру, особенно в Украине, Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле.

Европейские парламентарии приветствуют заявление главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля о неизбежном принятии адресных санкций ЕС против " соответствующих физических и юридических лиц, связанных с "Группой Вагнера", а также работающих с ними физических и юридических лиц ".

Они призывают ввести санкции, содержащие запреты на поездки и замораживание активов оперативников "Группы Вагнера".

Кроме того, резолюция призывает все страны, пользующиеся услугами этого военизированного формирования и его филиалов, особенно Центральноафриканскую Республику (ЦАР), разорвать какие-либо связи с группой и ее сотрудниками.

Европарламент призывает Европейскую комиссию обеспечить, чтобы средства ЕС ни при каких обстоятельствах не могли быть использованы странами-получателями европейской помощи для финансирования частных военных компаний " с такой преступной репутацией по правам человека ".

Внешнеполитические резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, но чаще всего воплощаются в решениях ЕС и его стран-членов.