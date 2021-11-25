Посол в Германии рассказал, какой помощи ожидает Украина

Посол в Германии Андрей Мельник рассказал о помощи, на которую рассчитывает Украина от немецкого коалиционного правительства в противостоянии с Россией. По словам дипломата, это могут быть "светофорные санкции" против Москвы или поставки вооружений, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Коалиционное соглашение не предусматривает поставки оружия, но это не значит, что в Киеве не могут ожидать смены акцентов. Но я не думаю, что нам следует ожидать прорыва, ведь это консенсус политический, сформировавшийся в последние десятилетия" , - сказал дипломат в эфире ток-шоу "Право на власть".

При этом Мельник подчеркнул, что у Германии существуют и другие возможности оказать помощь Украине в противостоянии с Россией. В частности, по его словам, так называемое "светофорное" правительство может объявить Москве жесткое предупреждение в виде нового пакета санкций.

"В случае его (пакета санкций - ред.) анонса прямо сейчас это создало бы, по нашему мнению, эффект холодного душа на Кремль" , - добавил дипломат.

По его словам, такие санкции должны предусматривать международную изоляцию режима президента РФ Владимира Путина, введение комплексного эмбарго на российский импорт энергоносителей - газ, нефть, уголь. Кроме того, ограничения должны включать в себя наложение запрета на любые европейские инвестиции, замораживание всей российской собственности за рубежом, активов, банковских счетов.