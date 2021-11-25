Никифоров назвал СМИ, получившие приглашения на телемарафон к Зеленскому

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опубликовал перечень украинских и международных СМИ, которые примут участие в пресс-марафоне президента по случаю экватора его каденции. Он состоится 26 ноября, сообщает Обозреватель.

Список был обнародован на Facebook-странице Никифорова вечером 25 ноября. В него вошли 32 издания. Представитель каждого из них будет иметь возможность задать главе государства один вопрос.

По словам Никифорова, количество участников было ограничено, чтобы "сосредоточиться на качестве разговора".

Среди них:

Liga.net

РБК Украина

24 канал

Свобода слова Савика Шустера

Українські новини

Интерфакс Украина

OBOZREVATEL

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНИАН

Укринформ

ТРК Украина

AFP

Цензор.нет

Bloomberg

Радио Свобода

КП в Украине

Украинская правда

Бабель

СТБ

Фокус

Корреспондент

НВ

Интер

Forbes Украина

ICTV

LB.ua

UA: Первый

BBC

По убеждению пресс-секретаря Зеленского, состав участников получился "сбалансированным и непростым для президента".