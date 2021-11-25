Никифоров назвал СМИ, получившие приглашения на телемарафон к Зеленскому

Никифоров назвал СМИ, получившие приглашения на телемарафон к Зеленскому

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опубликовал перечень украинских и международных СМИ, которые примут участие в пресс-марафоне президента по случаю экватора его каденции. Он состоится 26 ноября, сообщает Обозреватель.

Список был обнародован на Facebook-странице Никифорова вечером 25 ноября. В него вошли 32 издания. Представитель каждого из них будет иметь возможность задать главе государства один вопрос.

По словам Никифорова, количество участников было ограничено, чтобы "сосредоточиться на качестве разговора".

Среди них:

  • Liga.net
  • РБК Украина
  • 24 канал
  • Свобода слова Савика Шустера
  • Українські новини
  • Интерфакс Украина
  • OBOZREVATEL
  • 1+1
  • 5 канал
  • Reuters
  • Deutsche Welle
  • ДОМ
  • УНИАН
  • Укринформ
  • ТРК Украина
  • AFP
  • Цензор.нет
  • Bloomberg
  • Радио Свобода
  • КП в Украине
  • Украинская правда
  • Бабель
  • СТБ
  • Фокус
  • Корреспондент
  • НВ
  • Интер
  • Forbes Украина
  • ICTV
  • LB.ua
  • UA: Первый
  • BBC

По убеждению пресс-секретаря Зеленского, состав участников получился "сбалансированным и непростым для президента".

"Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на "теплую ванну" это не похоже. Вы можете убедиться в этом сами", – сказано в сообщении.

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