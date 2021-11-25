Никифоров назвал СМИ, получившие приглашения на телемарафон к Зеленскому
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опубликовал перечень украинских и международных СМИ, которые примут участие в пресс-марафоне президента по случаю экватора его каденции. Он состоится 26 ноября, сообщает Обозреватель.
Список был обнародован на Facebook-странице Никифорова вечером 25 ноября. В него вошли 32 издания. Представитель каждого из них будет иметь возможность задать главе государства один вопрос.
По словам Никифорова, количество участников было ограничено, чтобы "сосредоточиться на качестве разговора".
Среди них:
- Liga.net
- РБК Украина
- 24 канал
- Свобода слова Савика Шустера
- Українські новини
- Интерфакс Украина
- OBOZREVATEL
- 1+1
- 5 канал
- Reuters
- Deutsche Welle
- ДОМ
- УНИАН
- Укринформ
- ТРК Украина
- AFP
- Цензор.нет
- Bloomberg
- Радио Свобода
- КП в Украине
- Украинская правда
- Бабель
- СТБ
- Фокус
- Корреспондент
- НВ
- Интер
- Forbes Украина
- ICTV
- LB.ua
- UA: Первый
- BBC
По убеждению пресс-секретаря Зеленского, состав участников получился "сбалансированным и непростым для президента".
"Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на "теплую ванну" это не похоже. Вы можете убедиться в этом сами", – сказано в сообщении.