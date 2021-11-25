Данилов назвал варианты энергетической блокады Украины Кремлем

Россия будет пытаться осуществить энергетическую блокаду Украины, для чего готовы несколько сценариев﻿. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире одного с телеканалов, сообщает Деловая столица.

Данилов заверил, что вопрос угрозы энергетической блокады Украины находится на контроле СНБО. Если Россия решится на снижение давления в газотранспортной системе, в результате чего Украина не сможет отправить газ в восточные области, что даст основание для так называемой "гуманитарной миссии" РФ, или заблокирует корабли с нашим углем в Черном море — СНБО держит вопрос угрозы энергетической блокады на контроле.

"В аппарате СНБО этот вопрос находится на контроле. Сегодня состоялось заседание там где те советники, которые в 2008-2009 годах держали ситуацию, когда Путин "хотел поставить Украину на колени" за два дня. И тогда наши специалисты сделали так, что газ с западной границы пошел на Восток и мы сейчас с ними (специалистами — ред.) контактируем. Я сейчас не хочу рассказывать, но поверьте, ситуация четко контролируемая" , — сказал он.

Другое дело, если Путин будет блокировать суда с углем в Черном море, считает Данилов. По его словам, подобные действия РФ можно будет считать актом энергетического терроризма.