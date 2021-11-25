Данилов назвал варианты энергетической блокады Украины Кремлем
Россия будет пытаться осуществить энергетическую блокаду Украины, для чего готовы несколько сценариев. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире одного с телеканалов, сообщает Деловая столица.
Данилов заверил, что вопрос угрозы энергетической блокады Украины находится на контроле СНБО. Если Россия решится на снижение давления в газотранспортной системе, в результате чего Украина не сможет отправить газ в восточные области, что даст основание для так называемой "гуманитарной миссии" РФ, или заблокирует корабли с нашим углем в Черном море — СНБО держит вопрос угрозы энергетической блокады на контроле.
"В аппарате СНБО этот вопрос находится на контроле. Сегодня состоялось заседание там где те советники, которые в 2008-2009 годах держали ситуацию, когда Путин "хотел поставить Украину на колени" за два дня. И тогда наши специалисты сделали так, что газ с западной границы пошел на Восток и мы сейчас с ними (специалистами — ред.) контактируем. Я сейчас не хочу рассказывать, но поверьте, ситуация четко контролируемая", — сказал он.
Другое дело, если Путин будет блокировать суда с углем в Черном море, считает Данилов. По его словам, подобные действия РФ можно будет считать актом энергетического терроризма.
"Все может быть. Тогда надо понимать, что мы будем принимать те решения, которые будут не совсем приятными. Главное людям говорить правду", — резюмировал секретарь СНБО.