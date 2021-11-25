Альтернатив "Нормандскому" формату у Запада нет - Кулеба
У партнеров Украины сейчас нет конкретных наработанных альтернатив Нормандскому формату, поэтому основной фокус делается на его оживлении, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.
"Сейчас основной фокус делается на оживлении Нормандского формата. Нам, в принципе, все равно, какой будет формат - лишь бы он был действенный. Но мы понимаем, что это должен быть формат, в котором мы будем иметь Россию за столом переговоров. Каких-то конкретных наработанных альтернатив у наших партнеров нет сейчас, потому я не ожидаю, что на этой возможной, наиболее вероятно, онлайн-встрече президентов Байдена и Путина, если она состоится, будет обсуждаться конкретно какой-то альтернативный формат переговоров", - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.
Он также заверил, что МИД Украины работает над тем, чтобы Украина была сильной при любом сценарии действий РФ.
"Мы в принципе в Министерстве иностранных дел не работаем реактивно, мы работаем проактивно, и наша цель сейчас очень проста: каким бы ни был сценарий, который разрабатывает руководство России, но к любому сценарию Украина должна подойти сильной, и роль дипломатии тут - укрепить наши альянсы, обеспечить давление на Россию со стороны наших партнеров и помочь нашей армии стать еще сильнее, развивая военно-техническое сотрудничество", - подытожил Кулеба.