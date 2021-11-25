Альтернатив "Нормандскому" формату у Запада нет - Кулеба

У партнеров Украины сейчас нет конкретных наработанных альтернатив Нормандскому формату, поэтому основной фокус делается на его оживлении, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сейчас основной фокус делается на оживлении Нормандского формата. Нам, в принципе, все равно, какой будет формат - лишь бы он был действенный. Но мы понимаем, что это должен быть формат, в котором мы будем иметь Россию за столом переговоров. Каких-то конкретных наработанных альтернатив у наших партнеров нет сейчас, потому я не ожидаю, что на этой возможной, наиболее вероятно, онлайн-встрече президентов Байдена и Путина, если она состоится, будет обсуждаться конкретно какой-то альтернативный формат переговоров" , - сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Он также заверил, что МИД Украины работает над тем, чтобы Украина была сильной при любом сценарии действий РФ.