В чем польза перловки и как ее вкусно приготовить

У многих людей возникают не очень приятные ассоциации с перловой крупой еще из детского сада или школы. Но пришло время это исправить. Ведь вы даже не догадываетесь, как вкусно можно приготовить эту кашу, сообщает Обозреватель.

Нутрициолог Поточевская Елизавета рассказала о пользе перловой крупы и как ее интересно приготовить. Опубликовано в Instagram. По словам эксперта, перловая крупа считается одной из самых полезных, ведь в ней содержится большое количество питательных веществ.

Перловая крупа
Перловая крупа

В частности:

  • Железо, кальций, магний и селен.
  • Важны аминокислоты, которые можно получить только из специальных пищевых добавок.
  • Витамины, которые вызывают антибактериальное действие, а именно снимают воспаление.

Также перловую крупу можно кушать в качестве вкусного самостоятельного блюда, или как гарнир.

Как разнообразить перловку

1. Добавить сливочное масло, натертый сыр, сухой чеснок, соль и перец.

2. Добавить крем-чиз, итальянские травы, помидоры черри и соль.

3. Добавить оливковое масло, горгонзолу, рукколу и соль.

Не менее вкусной получается перловая крупа, если приготовить из нее ризотто на основе:

Ризотто из перловки
Ризотто из перловки
  • Рыбы и шпината.
  • Груши и синего сыра.
  • Бекона и козьего сыра.
  • Баранины и кинзы.

Как добавляет нутрициолог, крупу лучше всего сочетать с курицей и грибами, беконом, мидиями, фаршем и раппанами.

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