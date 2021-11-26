В чем польза перловки и как ее вкусно приготовить
У многих людей возникают не очень приятные ассоциации с перловой крупой еще из детского сада или школы. Но пришло время это исправить. Ведь вы даже не догадываетесь, как вкусно можно приготовить эту кашу, сообщает Обозреватель.
Нутрициолог Поточевская Елизавета рассказала о пользе перловой крупы и как ее интересно приготовить. Опубликовано в Instagram. По словам эксперта, перловая крупа считается одной из самых полезных, ведь в ней содержится большое количество питательных веществ.
В частности:
- Железо, кальций, магний и селен.
- Важны аминокислоты, которые можно получить только из специальных пищевых добавок.
- Витамины, которые вызывают антибактериальное действие, а именно снимают воспаление.
Также перловую крупу можно кушать в качестве вкусного самостоятельного блюда, или как гарнир.
Как разнообразить перловку
1. Добавить сливочное масло, натертый сыр, сухой чеснок, соль и перец.
2. Добавить крем-чиз, итальянские травы, помидоры черри и соль.
3. Добавить оливковое масло, горгонзолу, рукколу и соль.
Не менее вкусной получается перловая крупа, если приготовить из нее ризотто на основе:
- Рыбы и шпината.
- Груши и синего сыра.
- Бекона и козьего сыра.
- Баранины и кинзы.
Как добавляет нутрициолог, крупу лучше всего сочетать с курицей и грибами, беконом, мидиями, фаршем и раппанами.