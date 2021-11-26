Джонсон представил Макрону план по борьбе с перевозкой нелегалов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону, в котором представил план из пяти пунктов по решению проблемы нелегальных мигрантов, переправляющихся в Соединенное Королевство через Ла-Манш, сообщает ТАСС.

"Сегодня вечером я расписал президенту Макрону предложения по предотвращению пересечений пролива Ла-Манш и во избежание повторения вчерашней ужасной трагедии, которая унесла жизни не менее 27 человек" , - подчеркнул глава британского правительства у себя в Twitter.

Представленный им план предполагает создание "совместных патрулей", деятельность которых будет направлена на сокращение до минимума числа лодок и иных плавсредств, отправляющихся в Великобританию с мигрантами на борту из Франции.

Кроме того, Джонсон предложил применять "более передовые технологии" для отслеживания мигрантов, включая сенсоры и радиолокаторы, усилить сотрудничество между национальным﻿и патрульными службами, действующими в своих территориальных водах, и организовать наблюдение с воздуха. Также он выступил за углубление кооперации в рамках совместного разведывательного органа, чтобы ускорить процесс обмена разведданными в целях осуществления большего числа задержаний лиц, причастных к незаконной миграции как в Великобритании, так и во Франции.

Помимо этого, британский премьер-министр выступил с инициативой начать "незамедлительную работу по двустороннему соглашению с Францией по возращению нелегалов, которые переправляются через Ла-Манш".