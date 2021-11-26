ГБР намерено допросить Ермака по делу "вагнеровцев"

Государственное бюро расследований планирует на днях допросить главу Офиса президента Андрея Ермака относительно подготовки спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и ее срыву.﻿﻿ Об этом заявил исполняющий обязанности главы ГБР Алексей Сухачев в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1" в ночь на 26 ноября, сообщает Украинская правда.

"На сегодняшний день ни одного факта и доказательства (что Ермак виновен в срыве спецоперации – ред.) следствие не получило... Мы в течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от коллег из правоохранительных органов. В ближайшие дни будем приглашать на допрос господина Ермака, о чем он сообщит обществу лично – или мы (сообщим), если будет такой запрос" , - сказал Сухачев.

По поводу вероятности допроса президента и.о. главы ГБР сказал, что следователь имеет право допросить любого человека, независимо от должности, так что "если будет необходимость", следователь вызовет на допрос и Владимира Зеленского.

Еще 3 марта 2021 года Алексей Сухачев на вопрос, когда Андрей Ермак будет допрошен о срыве спецоперации в отношении вагнеровцев, уверял, что "дело активно расследуют" и соответствующих людей допрашивают.