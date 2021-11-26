В Афганистане при взрыве мины погибли дети

В афганской провинции Тахар в четверг, 25 ноября, четверо несовершеннолетних погибли в результате взрыва найденной ими мины, сообщает Корреспондент.

Согласно информации местных СМИ со ссылкой на региональные власти, трагедия произошла в окрестностях города Талукан. Группа детей нашла взрывное устройство и пыталась перевезти его в город для продажи. При транспортировке мина взорвалась.

Погибшим было от восьми до десяти лет. Издание отмечает, что в Афганистане из-за срабатывания боеприпасов, которые разбросаны по всей стране в результате многолетней войны, чаще всего гибнут дети.