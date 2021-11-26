В Британии обнаружена редкая древнеримская мозаика

В Великобритании на территории Ратленд была обнаружена редкая римская мозаика изображающая сцену из "Илиады" Гомера. Уникальную находку сделали на территории одной из ферм региона, где некогда располагалась древнеримская вилла, сообщает Обозреватель.

Как рассказал The Guardian, находке предшествовала случайность. Собственник фермы, вынужденный во время карантина коротать время дома гулял по семейным полям. Во время одной из прогулок он обнаружил древний сосуд, а просмотрев на свой земельный участок с высоты спутника увидел очертания некоего архитектурного строения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы)..

"Это была семейная прогулка по полям во время карантина в прошлом году, которая привела к "о, ничего себе!": обнаружению римской виллы, содержащего редкую мозаику, которая теперь считается одной из самых замечательных и значительных находок в Британии" , – поделился Джим Ирвин, сын землевладельца Брайана Нейлора, на территории землевладений которого была сделана находка.

После того, как Джим Ирвин понял, что под землей есть нечто стоящее внимания, он связался с археологами из университета Лестера.

В ходе раскопок специалисты нашли уникальную мозаику посвященную "Илиаде" Гомера.

Сама мозаика находилась в средине сложного жилищного комплекса, включающего множество построек. Ее размер 11 метров на семь метров. Она была выполнена на полу большой комнаты, как предположили ученые, той, которая служила обеденным залом или комнатой для отдыха.

"Скорее всего, здесь жил богатый человек из позднего римского периода, где-то между 3 и 4 веками нашей эры" , – пришли к выводу эксперты.

Обнаруженная вилла была окружена амбарами с проходами, круглыми конструкциями и, возможно, баней.

Археологи, которые смогли бережно раскопать мозаику отметили, что это "самое захватывающее открытие римской мозаики в Великобритании за последнее столетие, которое важно для понимания общей европейской истории".

Мозаика была размещена в сложном комплексе вилл. Источник: Steven Baker/Historic England Archive

Археологи заявили об уникальности находки. Источник: Steven Baker/Historic England Archive