В Раде оценили целесообразность введения военного положения в Украине
В связи с возможным расширением агрессии Российской Федерации не исключается вариант введения в Украину военного положения, сообщает Укринформ.
Об этом на телеканале Дом заявил народный депутат (фракция "Слуга народа"), член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
"Если из потенциальной угрозы мы увидим реальную угрозу, рост агрессии, то, конечно же, может быть и военное положение - согласно Конституции и закону Украины", - сказал он.
Вениславский подчеркнул, что сейчас нет условий для этого.
"То есть исключать (введение военного положения – ред.) нельзя. Но это может быть один из реальных вариантов. Но сейчас этой реальности пока, к счастью, нет", — резюмировал он.