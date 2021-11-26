В Раде оценили целесообразность введения военного положения в Украине

В связи с возможным расширением агрессии Российской Федерации не исключается вариант введения в Украину военного положения, сообщает Укринформ.

Об этом на телеканале Дом заявил народный депутат (фракция "Слуга народа"), член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Если из потенциальной угрозы мы увидим реальную угрозу, рост агрессии, то, конечно же, может быть и военное положение - согласно Конституции и закону Украины" , - сказал он.

Вениславский подчеркнул, что сейчас нет условий для этого.