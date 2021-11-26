Мадрид призвали отозвать тираж учебников с "российским" Крымом

В Испании школы получили учебники по предмету Социальные науки, в которых аннексированный Крым указан как часть территории России. Об этом в четверг, 25 ноября, информировала пресс-служба посольства Украины в Мадриде в Facebook, сообщает Корреспондент.

"Посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к Министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике Социальные науки для 6-го класса средней школы издательства Edelvives относительно принадлежности Крымского полуострова РФ" , - говорится в сообщении.

Указано, что дипломаты призвали испанское ведомство отозвать весь тираж упомянутого учебника и в дальнейшем не одобрять таких материалов для учебных заведений страны.