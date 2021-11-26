ЕС призвал РФ снизить напряжение через Венский документ ОБСЕ

Евросоюз следит за ситуацией у границ Украины и в оккупированном Крыму и призывает Россию использовать механизмы, предусмотренные Венским документом ОБСЕ, для деэскалации напряженности. Такое заявление было оглашено на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

"Европейский Союз глубоко обеспокоен ухудшением ситуации безопасности в зоне конфликта, сопровождающейся усилением враждебной риторики РФ в отношении Украины. Мы будем и дальше следить за ситуацией у границ Украины и в незаконно аннексированном Крыму в тесном диалоге с нашими партнерами" , - говорится в заявлении.

В ЕС также отметили недопустимость "любых эскалационных действий, угрожающего или дестабилизационного поведения".

"Мы призываем Россию использовать действующие механизмы, предусмотренные Венским документом, по прозрачности перемещений и деэскалации напряженности", - заявили в ЕС.

В то же время была выражена обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации безопасности на востоке Украины, где впервые с момента согласования Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня в июле 2020 года среднее количество нарушений перемирия за сутки больше, чем непосредственно перед вступлением в силу этих дополнительных мер.

В ЕС призвали Россию использовать свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования для полного выполнения Минских договоренностей.