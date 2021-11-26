В Запорожье турменеджер подделывала COVID-документы

Правоохранители в Запорожье работнице турагентства вручили подозрение в пособничестве подделки COVID-документов, сообщает Укринформ.

«24 ноября, по согласованию Вознесеновской окружной прокуратуры, фигурантке доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

В ведомстве пояснили, что действия подозреваемой квалифицированы как пособничество в подлоге официального документа, выдаваемого и удостоверяющегося учреждением, имеющим право его выдавать, с целью использования его другим лицом и сбыте такого документа по предварительному сговору группой лиц.

Уточняется, что еще в сентябре 2021 года незаконные действия женщины разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Запорожской области. В частности, стражи порядка установили, что свои услуги по изготовлению поддельных справок она предлагала в мессенджерах и соцсетях.

«Клиенты-туристы не проходили никаких лабораторных исследований, а только предоставляли свои персональные данные, которые использовались при оформлении ложных результатов анализов на выявление вируса COVID-19 методом ПЦР. Стоимость одной такой фальшивки колебалась от 400 до 500 гривен» , – отмечается в сообщении.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства фигурантки и в офисе туристического агентства правоохранители изъяли образцы справок, оформленных на разных граждан. Следователи отдела полиции №1 Запорожского райуправления полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области возбудили уголовное производство по этим фактам.

В ходе досудебного расследования собраны материалы о том, что фигурантка действовала по договоренности с другими соучастниками преступного бизнеса.

«По выводам судебно-технической экспертизы, бланки результатов анализа на выявление COVID-19 методом ПЦР, производились от имени государственной вирусологической лаборатории с помощью компьютерной техники и клише печати этого учреждения» , - говорится в сообщении.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователем отдела полиции №1 Запорожского районного управления при оперативном сопровождении отдела противодействия киберпреступлениям.

Полицейские при оперативном сопровождении отдела противодействия киберпреступлениям в Запорожской области устанавливают всех лиц, причастных к совершению уголовного преступления.