В Киеве горит гаражный кооператив

В Киеве ночью 26 ноября случился мощный пожар в гаражном кооперативе. По словам очевидцев, ориентировочным адресом чрезвычайного происшествия является Оболонский проспект, 54, сообщает Факты.ICTV.

Информацию о возгорании сообщили киевляне в местном паблике. Сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС.

Свидетель чрезвычайного происшествия, который проживает в доме рядом с кооперативом и, собственно, и вызвал пожарных, рассказывает, что огонь распространился буквально за несколько секунд.

Автовладельцев, которые оставляют там авто, просят прибыть на место на случай, если понадобится убрать машины.