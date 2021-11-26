В Италии появился памятник Марадонне

В итальянском городе Неаполь в четверг, 25 ноября, состоялась церемония открытия монумента легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что автором статуи аргентинца, который в 1980-х годах играл за местный клуб Наполи, является скульптор Доменико Сепе, информирует телеканал ABS-CBN News.

Памятник в натуральную величину временно установили перед городским стадионом, который был переименован в честь футболиста вскоре после его смерти в прошлом году. Власти города в ближайшее время определят, куда статуя будет перенесена.

Как указано, открытие монумента приурочено к первой годовщине смерти Марадоны. В этот же день по всему Наполи прошли поминальные акции, которые закончились факельным шествием в одном из центральных кварталов города.