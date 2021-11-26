Арестович заявил, что Бурба три раза переносил операцию по "вагнеровцам"
Советник главы ОП и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что операция по «вагнеровцам» трижды переносилась по инициативе бывшего главы ГУР Минобороны Василия Бурбы, сообщает Новое время.
«Люди, причастные к операции говорят, что переносов было три. Все их реализовывал Василий Бурба. Потому что операция поделилась на несколько фаз. Вначале два года собирали данные по вагнеровцам, а затем готовилась попытка их захватить», — заявил Арестович в эфире "Право на владу".
Он отметил, что Василий Бурба передал данные в СБУ в июле 2020 года. Арестович отметил, что Бурба предложил готовить захват «вагнеровцев», но в СБУ были с этим не согласны.
«В СБУ заявили, что нет доказательств для задержания этих людей, так как фотографии в военной форме и телефонная болтовня доказательствами не являются», — заявил Арестович.
Советник Ермака подчеркнул, что 24 июля Василий Бурба пришел в СБУ и попросил перенести операцию, так как она была не готова. Арестович также обвинил Бурбу в том, что он начал операцию без ведома президента.
Арестович сообщил, что только 29 июля прокуратура начала выписывать подозрения «вагнеровцам». Он считает, что если бы они были захвачены 25 июля, то их пришлось бы отпустить.
«Далее Бурба еще раз переносил операцию. Он также был единственным человеком, который знал куда переместили вагнеровцев в Беларуси», — сообщил советник Ермака.
По словам Арестовича, на следующий день после того, как они переехали в пригород Минска, их задержали спецслужбы Беларуси.
Советник главы ОП также обвинил Бурбу с сговоре с пятым президентом Украины Петром Порошенко.
«Я думаю, что господин Василий Бурба, который мне лично очень похож на черного полковника при режиме Порошенко, исполнявший особые задания, человек, который разгонял Майдан, работал против Майдана, — потом его перевели в ГУР, потому что там не люстрировали. Он избежал люстрации. Затем он становится начальником ГУР и за два года из генерал-майора генерал-полковником. Это невиданный военный взлет. Что это значит? Что есть некоторые задачи, о которых надо спрашивать у президента Порошенко», — заявил Арестович.