Лукашенко обвинил США в развязывании войны с Беларусью

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил обвинить Соединенные Штаты в использовании стран Балтии, Польши и Украины в желании развязать войну, сообщает Зеркало недели.

Как информирует агентство БЕЛТА, Белорусский диктатор на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе также “используется Штатами” с одной целью — начать войну.

"Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается. Они уже открыто говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Кому эта война нужна? Американцам. Они любят чужими руками воевать, и надо где-то вот тут заварушку опять создать. А они в стороне наблюдать будут и оружие поставлять для того, чтобы мы убивали друг друга и экономика опустилась, они снова с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь, и Америка снова, как Трамп говорил, будет доминировать. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев" , — заявил Лукашенко.

Лукашенко, особо подчеркнул, что они вместе с президентом России Путиным одинаково смотрят на происходящие события.