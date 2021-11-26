Посол Британии объяснила утечку в СМИ о "продаже оружия для Украины"

Великобритания помогает наращивать потенциал флота Украины и развивает инфраструктуру наших портов. А вот продажи ракет ВМС Украины не было, о чем утверждала газета The Times со ссылкой на свои дипломатические источники, сообщает Сегодня.

Об этом рассказала изданию посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Дипломат подтвердила, что сейчас обе наши страны ведут работу по выполнению соглашения о наращивании потенциала ВМС Украины. Этот документ был заключен во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в 2020 году.

"Соглашение было подписано еще в прошлом году в октябре, когда президент Зеленский был с визитом в Лондоне. Тогда мы подписали договор о свободной торговле. Также президент Зеленский сделал другое важное дело – договорился с Борисом Джонсоном, чтобы Великобритания помогла нарастить потенциал украинского флота. Это касается развития инфраструктуры портов, военно-морских кораблей. Впервые военно-морские корабли будут оснащены оборонительным оружием. Это не договор о предоставлении оружия. Это – соглашение о наращивании потенциала ВМС Украины. Две ракеты, о которых написала газета The Times, мне кажется, появились в статье ошибочно. Потому что речь в соглашении идет лишь о наращивании оборонного потенциала ВМС" , – заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Дипломат добавила: "Украина должна пройти долгий путь восстановления своего флота. Как заявил сам президент Зеленский, мы помогаем с реализацией лишь одной части этого пути".