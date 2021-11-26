Лунный посевной календарь на декабрь 2021

Декабрь – не самый плодотворный месяц у дачников и садоводов. Однако даже зимой участок не оставляют полностью без внимания. В этом месяце высаживают многолетники и растения в теплицы, обрезают деревья, защищают землю от снега и морозов. Также в декабре, как и круглый год, нужно ухаживать за комнатными растениями, сообщает УНИАН.

Чтобы работа с растениями была легкой и удачной, её следует планировать с учетом лунного календаря. Наш спутник оказывает сильное влияние на растения, их рост и урожайность. Некоторые дни считаются непригодными для работ в саду.

Лунный посевной календарь на декабрь по дням

1 декабря – выгонка зелени сельдерея и петрушки, выращивание огурцов в теплице. Санитарная обрезка деревьев. Не рекомендуется обработка ядохимикатами.

2 декабря – посев моркови, шпината, горчицы на подоконнике. Борьба с вредителями и болезнями. Не рекомендуется деление луковиц.

3-5 декабря – новолуние. Работы с растениями не проводятся.

6-7 декабря – выгонка лука и корневых культур, опрыскивание от болезней, замачивание семян. Обрезка деревьев и кустарников.

8-9 декабря – не плодородный период. Не рекомендуются посадки и пересадки, поливы и подкормки. Можно пропалывать и рыхлить почву.

10-12 декабря – выгонка зелени, посадка и пересадка любых культур и цветов, выращивание огурцов в теплице или на подоконнике. Подкормки и поливы очень умеренные.

13-15 декабря – посадка любых культур, замачивание и проращивание семян. Хорошие дни для минеральных подкормок и внесения удобрений. Окучивание снегом кустарников и деревьев. Зимние прививки деревьев.

16-17 декабря – не проводится посадка и пикирование растений. Можно сажать вьющиеся и ампельные цветы. Защита кустарников от холода.

18-21 декабря – дни полнолуния. Работы с растениями не проводятся.

22-23 декабря – перекопка, прополка и рыхление почвы, борьба с болезнями и вредителями. Нельзя подкармливать и пересаживать растения, особенно цветы.

24-26 декабря – посадка лука, свеклы, петрушки на выгонку. Посадка и пересадка цветов. Посев семян многолетников. Обрезка коры и веток деревьев.

27-28 декабря – посадка и посев корнеплодов в теплицу. Пикировка саженцев, посадка клубнелуковичных цветов. Не рекомендуется прививка деревьев и использование ядохимикатов.

29-31 декабря – выгонка щавеля и всех видов лука, рыхление, перекопка и удобрение почвы, борьба с вредителями. Не рекомендуется поливать и обрезать растения.