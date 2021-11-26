Проливные дожди накрыли Шри-Ланку: есть погибшие

14 человек погибли и один пропал без вести после урагана и проливных дождей, обрушившихся на Шри-Ланку, сообщает УНИАН.

Как сообщается, более 100000 семей пострадали из-за неблагоприятных погодных условий, 114 человек были переселены в безопасные места и 22 человека получили ранения.

В 19 районах была объявлена ​​красная тревога, поскольку ожидаются сильные ливни, во время которых может выпасть более 100 миллиметров осадков. Людям, живущим в низинных районах, посоветовали переехать вглубь страны.

Ожидается, что погодные условия улучшатся в течение следующих 24 часов.