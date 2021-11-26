Названы главные симптомы постковидного синдрома

Постковидный синдром развивается в течение трех месяцев после заражения коронавирусом. Одними из его симптомов являются утомляемость, одышка и нарушение сна, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Как рассказал изданию глава бюро ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт, симптомы постковидного синдрома могут проявляться не менее двух месяцев.

Главные симптомы постковидного синдрома: