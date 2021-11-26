Названы главные симптомы постковидного синдрома
Постковидный синдром развивается в течение трех месяцев после заражения коронавирусом. Одними из его симптомов являются утомляемость, одышка и нарушение сна, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
Как рассказал изданию глава бюро ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт, симптомы постковидного синдрома могут проявляться не менее двух месяцев.
Главные симптомы постковидного синдрома:
- утомляемость
- одышка
- когнитивная дисфункция
- изменение обоняния / вкусовых ощущений
- кашель
- подавленное состояние
- нарушение памяти
- головная боль
- плохое самочувствие после физической нагрузки
- нарушение сна, тахикардия.