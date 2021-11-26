Цены на нефть снизились более чем на 3%

Цены на нефть опускаются более чем на 3% в ходе торгов в пятницу на фоне опасений об избытке предложения после того, как ряд стран высвободили нефть из резервов, а также тревог по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового варианта коронавируса, сообщает Интерфакс.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 по Киеву в пятницу составила $79,09 за баррель, что на $3,15 (3,83%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,98 за баррель, что на $3,03 (3,89%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Как сообщалось, Индия согласилась высвободить 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собирают информацию о штамме коронавируса COVID-19, который начал распространяться в ЮАР и некоторых других странах, заявила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове. По словам Ван Керкхове, "несколько дней уйдет на то, чтобы определить, какое влияние может оказать штамм, а также - насколько эффективны против него вакцины" .