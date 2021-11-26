Северная Корея продолжает работать над ядерными бомбами

Северная Корея продолжает эксплуатацию производящего плутоний ядерного реактора в своем опорном комплексе Йонбен. Об этом, со ссылкой на Yohnap, сообщает Буквы.

Коммерческие спутники Южной Кореи сделали фотографии комплекса севернее Пхеньяна, которые стали дополнительными доказательствами деятельности на 5-мегаваттном реакторе, что может производить до 6 килограммов плутония в год. Расщепляемый материал используется для разработки бомбы.

Фото: Yohnap

"Из генераторного сектора реактора выходит пар, указывающий на то, что по крайней мере один из генераторов работает" , - говорится на сайте. – Кроме того, вода продолжает сбрасываться из вспомогательной трубы в канал, ведущий к реке Куренг”.

По всей видимости, это делается, чтобы северокорейский лидер Ким Чен Ын осуществил свое желание усилить ядерный потенциал страны – именно это он объявлял во время восьмого партийного съезда страны в январе.

Строительство нового крыла к югу от экспериментального легководного реактора, похоже, тоже продолжается.

Подозрение согласовывается с результатами мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), утверждающего, что Северная Корея, похоже, продолжает работу на ядерном реакторе Йонбен с момента его ввода в эксплуатацию в августе. Госатомный орган ООН также указал на ядерную деятельность на национальном заводе по обогащению урана и шахты в других местах.