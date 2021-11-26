Рекордные снегопады обрушились на Китай
Сильный снегопад и метели обрушились на северо-восток Китая. Из-за непогоды закрыты школы и отменены рейсы, сообщает УНИАН.
Северо-восточные провинции Китая переживают третью волну холода.
Пик снегопадов в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь пришелся на начало недели. Из-за ненастной погоды школы и детские сады были временно закрыты в Харбине, Цзилине и других городах.
Сообщается, что из-за снегопадов перекрыты десятки автомагистралей, а рейсы отменены.
Накопление снега за этот период достигло рекордных уровней. Так, в восточном городе Цзямусы уже выпало 42 см снега.
Рекордные метели затронули 58000 сельскохозяйственных предприятий только в северо-восточной провинции Ляонин. Ураганы повредили десятки тысяч пахотных земель и затронули в общей сложности почти 5000 животноводческих ферм.