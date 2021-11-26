Рекордные снегопады обрушились на Китай

Сильный снегопад и метели обрушились на северо-восток Китая. Из-за непогоды закрыты школы и отменены рейсы, сообщает УНИАН.

Северо-восточные провинции Китая переживают третью волну холода.

Пик снегопадов в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь пришелся на начало недели. Из-за ненастной погоды школы и детские сады были временно закрыты в Харбине, Цзилине и других городах.

Сообщается, что из-за снегопадов перекрыты десятки автомагистралей, а рейсы отменены.

Many schools have closed, and flights canceled after heavy snowfall hit northeast China's Heilongjiang Province. The region has seen significant snow since November 21.https://t.co/XLq0TAyAPc pic.twitter.com/F0HJgx13UL — CGTN America (@cgtnamerica) November 25, 2021

Накопление снега за этот период достигло рекордных уровней. Так, в восточном городе Цзямусы уже выпало 42 см снега.

Рекордные метели затронули 58000 сельскохозяйственных предприятий только в северо-восточной провинции Ляонин. Ураганы повредили десятки тысяч пахотных земель и затронули в общей сложности почти 5000 животноводческих ферм.