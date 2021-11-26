Звезда "Гарри Поттера" ждет близнецов от сына Хью Хефнера

Британская актриса Скарлетт Бин и ее муж Купер Хефнер заявили, что ждут близнецов. Роды состоятся в начале 2022 года, сообщает Обозреватель.

Это уже вторая беременность звезды Гарри Поттера от ее избранника. Радостной новостью знаменитость поделилась на своей странице в Instagram, прикрепив трогательный кадр с любимым и дочерью (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Скарлетт Бин, сыгравшая Пенси Паркинсон во франшизе о колдунах, на семейном снимке позирует с годовалой Бетси на руках, в то время как мужчина обнимает ее сзади. Другой рукой актриса поддерживает живот, намекая на тему поста.

"Спасибо за нашу растущую семью. Мы с Купером очень рады сообщить, что в начале 2022 года у нас родятся близнецы. Поздравляем всех с Днем благодарения" , – сообщила счастливая мама.

Купер и Скарлетт объявили, что ждут близнецов. Источник: Instagram @cooperhefner

В свою очередь сын основателя журнала "Playboy" на собственной странице отметил, что никогда не чувствовал себя более счастливым. Бизнесмен рассказал, что дата родов намечена на первый месяц весны.