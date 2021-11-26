Украина отстала от России в таблице коэффициентов УЕФА

После поражения луганской "Зари" от "Ромы" в Италии (0:4) в Лиге конференций стало окончательно ясно, что украинские футбольные клубы не будут представлены во второй части сезона 2021/2022. Последний раз наши команды не пробивались в весеннюю часть в сезоне 2007/2008 – 14 лет назад, сообщает Обозреватель.

Не набрав за текущую неделю в еврокубках ни одного очка, Украина осталась на 11-м месте и подняться выше в нынешнем сезоне уже не сможет. У "сине-желтых" – 31,400 балла за последние пять лет, у российских команд – 32,682. Даже если в последнем туре "Динамо", "Шахтер" и "Заря" выступят успешно, догнать конкурентов из РФ они не смогут. Кроме того, нас могут обойти некоторые страны, если успешно выступят в матчах плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Таблица коэффициентов на утро 26 ноября 2021 г. Источник: УЕФА

Напомним, что на групповой стадии ЛЧ "Динамо" и "Шахтер" набрали по одному очку в пяти турах, "Заря" в Лиге конференций – шесть пунктов. Последний, шестой, тур в еврокубках пройдет 7-9 декабря.