В Португалии с декабря вернут ограничения против COVID-19

Власти Португалии решили восстановить ограничения для ограничения распространения COVID-19 спустя два месяца после их отмены несмотря на высокий уровень вакцинации, сообщает Интерфакс-Украина.

С 1 декабря ношение масок в закрытых посещениях снова станет обязательным. Также для посещения ресторанов, кинотеатров и отелей необходимо будет предоставить электронный сертификат, подтверждающий вакцинацию или выздоровление от коронавирусной инфекции. Более того, вакцинированные граждане должны будут предоставить отрицательный тест, если захотят посетить больницы, дома престарелых, спортивные мероприятия, бары и дискотеки. Все люди, прибывающие в страну, также должны будут предоставить отрицательный тест.

Власти рекомендуют регулярно тестироваться и, по возможности, работать из дома. По словам премьер-министра Португалии Антониу Кошты, несмотря на то что в стране, в отличие от многих других европейских государств, сейчас не наблюдается сильных вспышек коронавируса, строгие меры нужны, чтобы предотвратить рост заболеваемости в зимний период, когда увеличивается количество респираторных инфекций.

В Португалии с 1 октября сняли почти все коронавирусные ограничения, в частности разрешили без каких-либо ограничений посещать рестораны и массовые мероприятия и возобновили работу ночных клубов.

За весь период пандемии в Португалии было выявлено более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом и около 18 тысяч смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получило около 86,6% населения. В начале октября власти Португалии достигли поставленной цели по вакцинации от коронавируса 85% населения страны.